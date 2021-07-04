中正萬華區的無黨籍立委林昶佐2日上午在環南市場與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一起開說明會時，被環南市場自治會長林勝東當面嗆聲，此事引發各界討論，立委蔡壁如則觀察到一現象，也許是因為林勝東的嗆聲，隔日到和平醫院急診快篩站進行篩檢的人變多了，她認為，「面對病毒民眾變得勇敢了」。

蔡壁如昨（3）日在臉書指出，有原本就在市場的攤商，包括南門、環南、北農、果菜、畜產市場的人，也有住在萬華、中正區的居民、附近做工的人、家庭主婦，3日上午陸續走進篩檢站，甚至台北車站的街友也來了，「這是個好現象！」

蔡壁如指出，因為和不可知、看不見的敵人作戰，必須有面對「可能確診」的勇氣，而「可能確診」對於在基層做工的甘苦人來說，一直是揮之不去的夢靨，因為如果真的「確診陽性」，一家人的生計、三餐、房租貸款將無以為繼；如果不篩檢，會不會自己就是那個隱藏的「黑數」？會不會因為自己害到別人？變成別人口中的破口，這是台灣人的善良。

蔡壁如經常在臉書分享防疫心得。（圖／摘自蔡壁如臉書）

在這種複雜、糾結的心理變化下，蔡壁如發現，越來越多人主動到篩檢站，甚至台北車站的遊民，做完篩檢都關心如何得知PCR結果，不但人數變多，且之前恐慌和不安的氛圍減少許多，她感覺到，「面對病毒，民眾變得勇敢了！」而所謂的勇敢是即使害怕，還是去面對、去處理、去接受的態度。

蔡壁如喊話，讓我們一起把潛藏在社區裡的、可能感染的黑數找出來吧！為阻斷社區潛在的傳播鏈，她看到越來越多人站出來主動配合台北市的「清零計畫」。

此外，篩檢站也收到最新的SOP指令，蔡壁如指出，現在只做PCR，如果現場來的人有類似確診症狀，就會再多做一次快篩，期許在最短期間做出最精準的判斷和所有後送作業，「只有大家團結一心、勇敢面對，每個人在自己的崗位上做好該做的事，才能打贏這場戰爭！」