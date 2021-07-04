獨行俠明星後衛東契奇領軍的斯洛維尼亞，4日在立陶宛舉行的東京奧運男籃資格賽4強遭遇委內瑞拉，靠著東契奇23分、13助攻與9籃板的準大三元，以及托貝27分、12籃板，終場98比70痛宰委內瑞拉闖進決賽，爭搶奧運門票對手可能是地主立陶宛。

斯洛維尼亞一開賽碰上委內瑞拉頑強抵抗，打完上半場，斯洛維尼亞僅以48比41領先，但到第3節，東契奇的組織與托貝的火力，不僅幫助斯洛維尼亞打出10比0猛攻，更一舉把領先差距擴大到20分以上，委內瑞拉很快也就放棄追分了。

除了東契奇、托貝兩人的稱職發揮，曾打過太陽、湖人等NBA球隊的祖蘭卓拉吉奇，也替斯洛維尼亞貢獻12分、5籃板；委內瑞拉以喬里歐、卡瑞拉各有16分最高。雙方在總籃板數上表現懸殊，斯洛維尼亞全場50籃板，比對手多19個。

另外兩個資格賽賽區的決賽戲碼提前出爐，克羅埃西亞賽區將由巴西與德國爭搶東奧門票，地主克羅埃西亞昨在4強意外以76比86不敵德國；塞爾維亞賽區則由地主塞爾維亞與義大利爭搶奧運門票，塞爾維亞昨以102比84輕鬆解決波多黎各。