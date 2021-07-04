對於中選會2日決定陳柏惟罷免案如期在8月28日舉行，國民黨立委賴士葆認為是雙重標準的陽謀決策，讓人厭惡，不只沒有任何說服力，而且充滿政治算計。

中選會於本月2日決定，將原定於8月28日舉行的四項公投案，延期至12月18日舉行。賴士葆表示，因為疫情的衝擊，目前大家擔憂病毒的侵襲，渴望施打疫苗，公投可能導致群聚，對防疫不利，延長到年底有防疫的正當性，可以理解。

但是中選會卻決定陳柏惟的罷免案要如期在8月28日舉行，賴士葆痛批，如此雙重標準的陽謀決策真是讓人厭惡，不只沒有任何說服力，而且充滿政治算計。賴士葆指出，難道台中市第二選區的選民出門投罷免案就不需要有群聚風險的考量嗎？此一決策擺明了就是要讓選民們因為害怕群聚感染而不敢出來投票，等於要護送陳柏惟過關。

賴士葆認為，如果蔡政府執意要讓罷免案如期進行，那麼請疾情指揮中心對該選區的合格選民在8月14日以前全部施打疫苗(因為打完疫苗需要14天才有保護力），以保障他們的人身安全，畢竟台中第二選區人民的命也是命！