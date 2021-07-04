網路美女何其多，然而抖音正妹「一栗小莎子」卻靠著穿對衣服一夕爆紅，不僅粉絲瞬間大漲超過百萬人，更被封為「藍衣戰神」，吸引上萬名老司機瘋狂在影片下方留言朝聖「媽媽我戀愛了」、「這戰衣看了N個人穿，始終無法超越原版」。

大陸杭州女模出身的一栗小莎子，今年25歲，擁有甜美臉蛋與自稱「微胖」的好身材，原本在網路世界中沒沒無聞，直到某天上傳了一部穿著藍色針織連身裙跳舞的影片，將她胸前傲人曲線完美展現出來，果然一夕爆紅，成為擁有750萬粉絲的抖音女神之一。

一栗小莎子因為這部跳舞影片被封「藍色戰神」，影片至今仍吸引不少老司機網友前來朝聖觀看，「我不知道我看了幾遍」、「眼睛移不開了」、「百看不厭」、「藍色戰神永遠的神」、「為什麼喜歡藍色戰衣，因為它動了」、「胖的真是地方」、「這件衣服真是端莊又性感」。

一栗小莎子昔日素顏照被起底。(取自微博)

隨後一栗小莎子也被翻出早年的素顏照，照片中戴著黑框眼鏡的她，模樣青澀，看與完妝後的她有一段不小落差，令網友差點認不出這位彷彿小妹妹的學生妹，竟然就是爆紅女神一栗小莎子，紛紛震驚留言「是一個人，嘴巴能看出來」、「神態感覺是同個人，臉不是一個人」、「放大片假睫毛啥的眼妝是可以達到這效果的，我素顏和妝後眼妝就能有這麼多差別」。