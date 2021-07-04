POP Radio台長林書煒與作家老公、台北之音台長蔡詩萍向來熱心公益，日前一起親赴亞東醫院、雙和醫院捐贈捐贈1000件防水隔離衣，粗估花費20萬元，一同親自向醫護致意，「盡我們微小的心意，表達對前線醫護最大的感謝。」

林書煒3日表示因為連日來看到賈永婕熱血送愛心便當、募款捐物資，相當感動、敬佩，加上她幾天前收到聽眾私訊，聽眾說身為雙北醫護人員家屬很憂心，因為醫護人員累到極限邊緣，加上醫療資源有限，現今醫療耗材仍快速消耗中，希望外界能多捐助一些隔離衣、N95口罩等醫療耗材，林書煒與蔡詩萍一聽聞後，立刻透過朋友聯絡防水隔離衣廠商下訂單，但因為全台N95口罩大缺貨，林書煒無奈說：「N95口罩可能就就要透過聯繫國外資源、廠商。」

林書煒近年來很關心醫護、弱勢家庭等社會相關議題，她先前還聽到較偏鄉醫院的院長表示院內的醫療針筒也缺乏，甚至之後可能會影響打疫苗的狀況，他們很心疼，盼現在大家有能力者可以捐醫療物資，讓醫院有充足的防疫物資，才能讓醫護人員專心照護民眾。

林書煒、蔡詩萍目前在電台工作仍照常進行，但工作時間減半，夫妻倆多了許多在家時間陪伴女兒，一家三口甜蜜幸福，林書煒透露疫情期間發現自己第二專長「插花」，她享受在插花時，感受到內心平靜，心情愉悅，剛好也可以幫助花農兼佈置家裡的小角落。