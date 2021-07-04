北市爆黑箱疫苗之亂，衛生局長黃世傑自爆「被請假」，遭北市副市長黃珊珊反指基層因局長在「不敢講話」，衛生局3日進行人事異動，將疾管科長余燦華、蔡姓專員、吳姓股長調離原職，怎料又傳出黃世傑因遲遲未有積極防疫督導作為，讓台北市長柯文哲無法再忍，亟欲黃世傑離職。北市府僅表示，因迴避原則，仍請黃世傑請假較妥。

疫苗之亂延燒，在議會大會期間，黃世傑被發現自6月28日起請假1個月，但7月2日銷假現身環南市場與議會，他坦言是被黃珊珊「建議請假」，並想銷假上班。但據府內調查，黃世傑收到立委高嘉瑜屢次要幫禾馨診所要疫苗，黃世傑因此將此事交代給疾管科，疾管科才撥疫苗給禾馨，由於有禾馨一事，才會再撥疫苗給另間診所。

據悉，疫苗事件爆發後，柯文哲要了解為何股長就可以撥發疫苗，竟不需要經過局長的決行，認為局長太過消極，大為光火，黃世傑數次出席會議，也都呈現「不太在意」的狀態，讓柯文哲的不滿愈發上升，而基層幹部士氣也遭受重挫，經政風處調查後，心情已相當低沉，卻又再遭到檢調迅速分案、漏夜約談，身心俱疲。

衛生局人士透露，從疫情期間一年多以來，局內每位人員無不競競業業，工作量暴增，就連余燦華天天加班也不願休息，還稱「這些都涉及醫療專業，我也不放心」，為努力防疫，有人甚至壓力大到罹患憂鬱症，身為衛生局人員，屢次精神科掛門診求助，讓人十分不忍。

衛生局也證實，局內近日做內部調動，新任疾病管制科科長由中正區健康服務中心主任張惠美接任，與余燦華對調職務，另外政風處點名的股長與專員，皆在7月2日前全面調離原職務。

衛生局強調，依據政風報告，因為疫苗案件爭議，進行職務異動，新任科長曾任疾管科技正、也擔任中正健康服務中心主任，對防疫業務不陌生，可以無縫接軌，專員及股長也同步做業務單位的異動。

針對黃世傑傳出遭柯文哲要求請辭，北市府發言人陳智菡表示，疫苗事件都還在調查中，因迴避原則，黃世傑目前還是請假比較好，目前衛生局業務由副局長陳正誠銜接，繼續讓防疫做得順利，不受影響。

陳智菡也提到，疾管科業務繁重，基層同仁承受龐大壓力，又有檢調約談調查，因此適時輪調讓科長、專員、股長稍微得以放鬆，讓市府不因外力造成防疫上的影響。