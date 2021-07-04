研究指出，老年人在接種1劑德國輝瑞/BNT疫苗後，體內中和抗體呈「斷涯式下跌」。(摘自吳昌騰臉書)

新冠肺炎肆虐全球，傳染力高又易使高齡長者罹患重症，甚至致死。林口長庚兒科急診醫師吳昌騰指出關鍵證據，老年人在接種1劑輝瑞/BNT疫苗後，體內中和抗體呈「斷崖式下跌」，因此建議長者必須接種2劑疫苗，才能讓免疫力達到最好的優化。

吳昌騰於臉書表示，老年人是最易感染新冠肺炎的族群之一，但究竟「疫苗的效力和接種者的年齡有關係嗎？」今年6月醫學期刊《自然》發表一篇論文證實，在接種一針輝瑞/BNT疫苗後，有將近半數高齡老人的血清沒有產生中和病毒的能力。

根據疫苗接種比對圖表可看到，在剛接種完第一針疫苗的3-12週內，80歲及以上老人的血清中和能力呈「斷崖式下跌」。吳昌騰指出，這說明老年人體內識別病毒、進行中和的能力可能更弱。

這樣該怎麼辦？吳昌騰表示，另一篇論文則在探討，「第一針接種後沒有產生中和能力的高齡老人群體，在第二針接種後，中和活性也有顯著提升。」證實了輝瑞疫苗可以成功引發強大的免疫反應。不過，要注意的是，與年輕的測試對象相比，在老年個體中檢測到的抗體水準仍較低。

吳昌騰總結，「想要讓高齡老年人的免疫力達到更好的優化，必須要接種兩針疫苗。」