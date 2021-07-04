「北歐童話」丹麥今天靠著上半場二度破網，以2比1力克「東歐鐵騎」捷克，在2020歐洲國家盃8強淘汰賽勝出，挺進最後4強行列。

雙方過去在歐國盃交過兩次手，捷克均獲勝，分別是2000年小組賽2比0、2004年8強賽3比0踢倒丹麥。

這場比賽，捷克上半場控制球的時間略多於丹麥，射門次數兩隊以7比7打平，不過捷克的進攻沒有太大威脅，反倒讓對手把握住機會進球。

開賽僅第5分鐘，丹麥開角球，拉森（Jens Stryger Larsen）接獲球後傳給司職中場的戴蘭尼（Thomas Delaney），戴蘭尼一記頭錘將球頂入球門左下角，給捷克下馬威。

這是丹麥在歐國盃第2快進球（開賽4分52秒），僅次於小組賽對比利時的開賽1分39秒。

丹麥在第42分鐘攻勢再起，梅勒（Joakim Maehle）用右腳腳背橫傳，布瑞斯威特（Martin Braithwaite ）在門前想以頭部頂球未果，不過在一旁的多爾貝格（Kasper Dolberg）從後趕上剛好以右腳起射破網，為丹麥踢進第2球，前45分鐘踢完丹麥2比0領先。

這一球讓多爾貝格在歐國盃累計入球3顆，與另外4 位前輩並列丹麥國家隊史上這項大賽的進球王。

下半場開賽前3分鐘，捷克積極搶攻，前兩次攻勢遭化解後，主力戰將希克（Patrick Schick）第49分鐘把握隊友的橫傳，門前12碼處右腳建功，將比數追成1比2。

本屆賽事希克累積5顆入球，與葡萄牙超級巨星「C 羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）並列榜首。

只是捷克接下來突圍無力，難以再攻城掠地，丹麥轉趨以防守為主的策略奏效，守住最終勝利。

丹麥曾於1992年爆冷擊敗德國，拿下歐國盃冠軍；當年丹麥一開始並未獲出賽資格，是直到最後一刻才替補出賽，就寫下童話般的故事而摘冠。

本屆小組賽前兩場，丹麥均嘗到敗仗，但藉由最後一場小組賽4比1大勝俄羅斯取得進入16強淘汰賽資格，創下賽史首見紀錄。如今拿到4強門票，外界皆好奇是否會重演1992年意外封王的神奇戲碼。1100704