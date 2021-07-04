巴西境內今天有數千民眾上街抗議，要求彈劾總統波索納洛（Jair Bolsonaro）以及提供更多疫苗來對抗新型冠狀病毒疫情。巴西境內爆發全球最2致命疫情，僅次於美國。

路透社報導，最高法院大法官韋柏（Rosa Weber）2日授權就採購印度研發疫苗涉嫌違法情事，針對波索納洛展開調查。

這項示威抗議原本預定7月24日舉行，但在前述疫苗交易相關違法證據提交給參議院一個委員會後，提前於今天登場。前述參院委員會負責調查聯邦政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行的作為。

巴西境內COVID-19危機，因疫苗施打作業緩慢而加劇。

據巴西媒體報導，至當地時間下午2時，至少13個州首府的示威抗議，吸引了數千民眾共襄盛舉。媒體引述主辦單位報導稱，315個巴西城市以及15個國家境內預定串聯舉行示威抗議。

今天下午還會有更多示威抗議，包括巴西最大城市聖保羅在內。1100704