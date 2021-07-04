Delta變種病毒不只入侵台灣，也在全球各地投下震撼彈，疫苗施打率搶先全球的以色列，解除口罩令才短短一週，也擋不住Delta來勢洶洶，單日確診暴增200例，不禁讓各界恐慌：連疫苗也沒效了嗎？群體免疫策略，該往哪裡去？

世衛才剛公布2月以來最低的確診與死亡數，全球疫情趨緩沒維持多久，近百個國家又因Delta印度變種（B.1.617.2）強襲，才剛要開啟的解封之門，馬上又闔上。

「解封標竿」領頭羊的以色列，近日更傳出噩耗：部分接種完2劑疫苗的成人，確診新冠肺炎，確診者中，高達半數是孩童。高達九成的新增病例，全是感染Delta變種病毒。

●口罩脫太早？ 解封標竿以色列日增200例

以色列在疫情初期就搶訂疫苗，為國民購入大批的輝瑞和莫德納，也研發自己的國產疫苗，想靠疫苗迎戰病毒。今年他們快馬加鞭，只花短短6個月，接種完成率就攀升到57%，其中約80%超過16歲的成人，施打的是輝瑞（Pfizer/BNT）疫苗。

高接種率遏止以色列的疫情，衛生部在6月16日宣布解除口罩令，更準備重開國境、迎接國際遊客。前段時間，幾乎所有國家都拿以色列當榜樣，加速施打疫苗。

但就在上週情勢大逆轉，以色列單日暴增破百例確診，24日甚至新增多達249例，且還出現令人擔憂的現象：

1.確診的成人中，有將近半數都已打完2劑新冠疫苗；

2.新增確診者中，有一半是不到16歲的學童，當地2所中學爆出學生確診，他們大多沒有施打疫苗。

這可能意味著新冠疫苗對變種病毒的保護力不足，還有過去被認為染疫風險低的孩童，很可能也需要疫苗。當地學校在5月全面開放，室內外都不必戴口罩；6月初，以色列才開始幫12～15歲孩童的接種疫苗，該年齡層接種率目前只有2～4%。

因應疫情生變，以色列當局翌日即下令：恢復室內戴口罩規定，也加強佈署機場檢疫，更將原訂於7月1日開放國外旅遊的政策順延至8月。

●Delta傳染力有多強？ 5～10秒擦肩就恐傳播

Delta變種病毒肆虐各地，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「Delta變種是目前已知傳染力最強的，出現於至少85國，在尚未接種疫苗的群體裡快速散播。」

根據以色列初步統計，當地有高達9成的新增確診，都是Delta變種病毒引起。美國公衛官員推測，接下來1個月，以色列恐怕還無法立即擺脫Delta病毒。

究竟Delta有多容易傳染？澳洲防疫專家根據疫調研判，把Delta病毒傳染給別人，很可能只需約5～10秒，比如到室內的超級市場購物時，對方與你擦肩而過，單單是這樣的短暫接觸，就足以讓人感染到Delta病毒。

面對如此驚人的傳染力，科學家至今還不知原因。諾克推測，Delta變異株之所以傳播迅速，可能有3個主因：

1.個體的Delta病毒負載量大，因此會容易傳染；

2.感染Delta病毒所需的病毒量較小；

3.感染Delta病毒所需的時間較短。

諾克說，如果符合上面任何一種猜想，那麼當一名未感染者靠近帶原者，只需短短數秒鐘，就可能吸入足以感染的病毒量。但她也說，這還有一定的機率因素，也就是帶原者呼氣、而被感染者剛好吸入了空氣。

有鑑於Delta病毒的超強傳染力，世衛警告，即便是已經打完2劑疫苗的人，仍應「謹慎為上」，持續戴口罩、保持社交距離、並遵守所有防疫措施。在此之前，包括以色列、澳洲、美國等地，都不強制已經施打疫苗的人戴口罩。

世衛助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）說：「必須小心，不要再傳遞這種訊息給民眾，讓他們以為只要打完疫苗，就什麼都能做了。」

確診數增、重症卻少 以色列：疫苗仍具保護力

不幸之幸是：以色列雖然出現了更多新增確診，但病情惡化的患者並不多。以色列官方安撫民眾說，他們相信打疫苗仍然有效，可以保護患者免於最糟的狀況。也因此，除了恢復室內口罩令，他們暫時不會回到封鎖狀態，也不會再祭出其他嚴格的限制措施。

「雖然新增確診數變多了，但住院人數卻沒有大增，」以色列新任總理班奈特（Naftali Bennett）說：「不過我們確實得當心，已經打完疫苗的人，還是會被Delta病毒感染。」

數據先前也顯示，打完2劑疫苗，確實能有效對Delta病毒產生防護力。英國公共衛生署發現，接種2劑輝瑞疫苗，對住院的防護力達96%；而施打2劑AZ疫苗，防護力則有92%。

英國緊急科學技術顧問、里茲大學空氣傳染病專家諾克（Catherine Noakes）則說，即便沒有爆出大量的死亡案例，病毒在社會中流竄，仍讓社會存在許多隱憂：民眾必須負擔隔離成本、很多人身體不適，當然還包括後遺症。

●專家：疫苗之外還需要高規格防堵、16歲以下也該施打

在專家眼中，要對付Delta變異株，多數國家寄望打疫苗的思維，還是太過大意。英國里茲大學病毒學家葛里芬（Stephen Griffin）認為：「把所有期待放在疫苗上，覺得達到群體免疫就能解決問題，這種想法本身很有問題。」

專家建議，面對Delta病毒株高傳染特性，防疫除了施打疫苗之外，還需要高規格防堵、16歲以下也該施打。(示意圖/Unsplash)

「要對付傳染力強大的變異株，得靠更高規格的防堵行動，應該做好做滿，而不是半調子的策略。」他認為，最理想的情況，是在變異株侵門踏戶之前，趕快加緊腳步，幫人民全數打完疫苗，這樣即便爆發大規模感染，也有足數的人具備抗體。

葛里芬也認為，除了儘速完成接種以外，替孩童施打疫苗更是當務之急。此外，「在一邊施打疫苗同時，也不能掉以輕心，仍然必須同步控制住確診數，才能有效阻止疫情擴散。」

輝瑞、莫德納都已個別針對年輕孩童做試驗，保護力數據分別是96%、還有將近100%。目前全球僅以色列、美國等少數國家，有替18歲以下的孩童施打疫苗，美國兒童傳染病學家拜蘭（Wassim Ballan）說，兩款疫苗的原理差不多，推薦家長不必特別挑選哪一支，有疫苗就趕快讓孩子接種。

資料來源：Washington Post、The Guardian、WSJ、Forbes