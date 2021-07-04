對於施打疫苗相關事宜，民眾有許多擔憂與疑問，包含︰副作用該如何應對、是否需要預防性吃藥、會持續多久、有症狀可施打嗎、打疫苗前需快篩嗎…等等。消化內科醫師特別統整了常見的11大新冠疫苗Q&A。

1.施打疫苗前，建議做什麼或吃什麼幫助減緩副作用？

→免疫力與腸道息息相關，建議顧好腸道健康、腸道微生物，「We are what we eat」，健康從飲食做起。建議多攝取纖維，多吃蔬食、全穀物，避免菸酒、動物性紅肉、飽和脂肪，且依個人狀況適時紓壓。

2.請問施打疫苗是否需要吃普拿疼呢?

→主要看個人需求。普拿疼作用速度快，不一定要先吃。若要服用可於睡前吃，避免影響睡眠時間，且建議多喝水。若施打後症狀明顯，可依個人情況4-6鐘頭吃一次，但不能過量，24小時內建議勿超過4g (8顆)，以避免造成肝臟負擔。

3.有人接種疫苗完一周全身過敏嚴重，請問建議要預防性投藥嗎?

→過敏情況是因人而異的，容易過敏者可考慮預防性投藥，或若出現過敏反應 時再即時投藥，可服用抗組織胺等，但較不建議用類固醇。

其實過敏也是一種免疫反應，它代表你的身體正在與疫苗產生作用。據研究BNT疫苗-過敏性休克的發生率是百萬分之一，AZ疫苗-血栓發生率是十萬分之一，都是極少數的情況，所以不需要對副作用過度的擔心。

4.施打疫苗前需要先快篩嗎？

→快篩與施打疫苗，兩者目的不同。快篩是藉由檢測引起疾病的抗原，於第一時間了解是否染疫，並沒有一定需要先快篩再施打疫苗。

5.生理期來時，是否適合施打疫苗？

→目前尚無研究顯示生理期施打疫苗會有什麼影響，且懷孕三個月以上的孕婦也可考慮施打疫苗，施打前可請教婦產科專科醫師。

生理期來時可施打疫苗嗎？專家提出建議。（示意圖／常春月刊提供）

6.如果有喉嚨痛或流鼻水，可否施打疫苗嗎?

→建議等這些症狀過了以後再施打疫苗，如此一來也可區分病症是原先就有的，還是疫苗後的副作用。

7.若現階段打不到COVID-19疫苗，施打13價肺炎鏈球菌疫苗，是否也是有保護（避免重症）?

→13價肺炎鏈球菌疫苗保護的是鏈球菌肺炎，不是預防COVID-19，其保護作用是可避免同時感染鏈球菌肺炎、COVID-19，以免雪上加霜。

8.施打疫苗後的副作用，通常持續幾天內較正常?

→通常約一個禮拜之內副作用就會慢慢消退，可持續觀察自己身體狀況，只要副作用沒有過度強烈，就不用太過擔心。

9.若現在施打AZ疫苗，之後建議可打其他輝瑞或莫德納疫苗嗎？

→目前正式研究未出，國外初步研究顯示混打是可行的，但仍以疫情指揮中心公布的施打原則為主。

10.打完疫苗回家後，會不會把副作用或病毒傳染家人？

→不會傳染給家人，疫苗是施打微量病毒蛋白質、mRNA或滅毒病毒，並無傳染性。

11.打完疫苗後就具有保護力了嗎？

→大約在第二劑打完兩周後會形成較完整的保護力。保護力是漸漸產生的，施打疫苗後每個人身體反應有所不同，所以請勿一施打完疫苗就鬆懈防疫，如:不戴口罩或群聚，這點特別提醒大眾多加注意。

打疫苗是一種群體保護，民眾接種達一定比例後，剩下少數未施打者也間接被保護，至於確切比例多少後能有效達成群體免疫，此部分交由公衛學家及政府專家來評估。

●打完疫苗之後，仍要保有良好衛生習慣

鄭乃源提醒，剛施打完疫苗後，保護力尚未完全形式，日常生活中還是需小心防疫。外出工作者，除了返家就換洗以外，建議可每天定時消毒辦公區域，以及避免不自主觸碰眼鼻口；外出時避免用手接觸公共物品，若有接觸隨後洗手或酒精消毒。

鄭乃源建議，到家時將鞋子脫在外面，手腳清潔後再進屋，並可於家中設立一個汙染區(比如玄關)，進出後都消毒；在接觸其他家人前先換衣物，可用固定乾淨容器或袋子裝起來後清洗。疫情期間保有良好的衛生習慣，並維持健康飲食、正常作息以提升免疫力，是守護自己及身邊人的最佳方式。