男網天王費德勒(Roger Federer)以6-4、6-4、5-7、6-4順利擊敗諾瑞(Cameron Norrie)，晉級溫網16強。這是費德勒在溫網第18次晉級16強，亦是他在大滿貫單打的第69次，以及1975年晉級的最年長球員（他下個月滿40歲）。費德勒說：「我感覺順利地保持在自己的節奏，我的擊球偶爾會有點沒把握好，但大部分的時候我都能掌握先機。」

連贏兩盤之後，諾瑞開始頑強抵抗，加上費德勒的非受迫失誤，讓諾瑞最後7-5拿下第3盤。第4盤開始諾瑞仍以2-1領先，費德勒此時重新掌握節奏，保發追平比分，並藉著諾瑞的雙發失誤破發成功，最後逆轉搶回第4盤。

1975年，前澳洲球王羅斯威爾(Ken Rosewall)以40歲之齡晉級溫網16強。1974年他以39歲又310天殺進美網決賽，他最後一次摘下大滿貫冠軍是在1972年澳網，那時他37歲又2個月。1970年他以35歲又10個月摘下美網單打冠軍。這些全都是羅斯威爾締造的最年長紀錄，他原先還有個紀錄是「澳網不失一盤摘冠」，與他並列的是費德勒。2017年澳網的費德勒追平了這個紀錄。

溫布頓是費德勒最喜歡的場地，這是他在此的第104勝，史上無人能及。費德勒說：「我今天打得非常棒，保持非常良好的心態，這是過去幾個月來的一次正面轉變。這也許是我少數感到非常平靜的時刻，我可以放空腦袋不去想那些場上的得失。」

費德勒下一輪的對手是義大利索內戈(Lorenzo Sonego)，索內戈去年在維也納公開賽以6-2、6-1痛宰球王喬柯維奇(Novak Djokovic)。