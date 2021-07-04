新竹1名開早餐店的人妻小芳（化名）因不堪丈夫家暴，去年申請保護令後引來對方不滿，丈夫趁著她凌晨3點準備營業時，到店內嚷嚷要吃蘿蔔糕遭拒絕，竟暴怒拿菜刀揮砍，導致她腿部有多處傷口；事後丈夫甚至辯稱「當時被妻子在地上抱著滾來滾去」，不知傷口從何而來，法院認定他毫無悔意，依殺人未遂罪判刑9年。

判決書指出，小芳因遭受丈夫家暴，去年4月向法院申請保護令，6月經對方提出抗告駁回確定；不料丈夫因心生不滿，在去年7月27日凌晨3點多闖入小芳正準備開門的早餐店，並大聲嚷嚷要吃蘿蔔糕，遭小芳因尚未營業而拒絕，沒想到他一氣之下拿出菜刀一陣猛砍。

2人爭執過程中，丈夫多次砍傷小芳的腿部，最後是鄰居聽見打鬥聲，才緊急將倒在地上的2人拉開，將丈夫手的菜刀奪去，並緊急將小芳送醫才撿回一命；離譜的是，丈夫事後在法庭上辯稱小芳的傷勢是當時他被妻子「在地上抱著滾來滾去」，莫名就有傷勢了，全盤否認有蓄意傷害。

但法院認為，小芳腿上有多達3處20公分以上的傷口，且指認砍殺時間在4分鐘以上，經救治後小腿神經功能喪失，腳無法抬起，該丈夫遭家暴通報9次仍無視法院禁令，甚至在犯罪後又辯稱不知道傷口從何而來，顯見犯後沒有真誠反省自身過錯，依殺人未遂罪判刑9年，可上訴。

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