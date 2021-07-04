目前在巴士海峽附近的擾動，可能發展成熱低壓、颱風！氣象專家吳德榮表示，今起至周三低壓環流通過菲律賓、進入南海，呈現2個環流中心，其中副中心通過巴士海峽，離台灣較近、強度較強，氣象局表示，要留意該擾動發展到何種程度，若成颱將是今年第6號颱風「烟花」。台灣附近明起至周三由於擾動外圍雲系移入，水氣增加，東半部及屏東2地區注意較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，最新歐洲模式模擬，今日起至周三(4至7日)有大而鬆散的「低壓環流」通過菲律賓、進入南海；呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國模式也有類似的模擬，但預測通過巴士海峽的環流中心強度較強。兩模式皆模擬台灣附近明起盛行東南風，視其攜帶水氣量的多寡，將主導近一週的天氣變化；另外，通過巴士海峽的環流中心，其強度發展為何？將造成不同程度的風浪增大、迎風面花東及恆春半島雨勢，應密切觀察。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬，周一(5日) 20時地面圖(左圖)顯示，有大而鬆散的「低壓環流」(紅虛線)進入南海；呈現2個環流中心，主中心(紅1)在南海發展，副中心(紅2)則在巴士海峽，台灣受東南風影響(紅箭)。美國(GFS)模式亦有類似的模擬(右圖)，但在巴士海峽的環流中心強度較強。(圖擷自tropical tidbits)

美國GEFS系集模式模擬，擾動未來路徑。（翻攝自tropicaltidbits）

氣象局也表示，低壓帶未來將向西移動進入南海，其東西兩側的擾動有逐漸增強發展的趨勢，西側擾動移速慢，進入南海後離台灣較遠，東側擾動移速快，西進過程離台灣相對較近，因此要留意的是東側擾動會發展到何種程度，是熱帶性低氣壓還是颱風，若屆時成颱，將是今年第6號颱風「烟花」（In-Fa，澳門提供）。同時注意通過巴士海峽時距離台灣的遠近，此部分不同資料間分歧度仍大，氣象局正密切關注中。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大，有較大雨勢，應注意。今日北部、中部最高溫約37度，其他地區約35、36度。

吳德榮表示，明日至週三(5至7日)東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，「低壓環流」第2環流中心的外圍雲系，移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢，是否會有更大的影響？視其強度、距離而定，應持續觀察。周四至六(8至10日)低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。