永春市場周邊爆群聚 直擊虎林篩檢站

台北市信義區虎林街周邊昨爆出13戶、30人染疫，緊急匡列144人進行隔離，台北市長柯文哲表示，透過精準疫調發現虎林街附近有熱區，但一名任職於台北市聯合醫院忠孝院區的醫師透露，院內一名醫師日前看到住院病患的肺部X光片，驚覺「看起來像是病毒性肺炎」，結果該病人隔天陽性確診，該醫師立刻通知其家人全部採檢，沒想到檢驗結果全是陽性，經詢問後更發現他們的足跡都在虎林街永春市場附近。

聯醫忠孝院區醫師Yi-Sheng Lin日前於個人臉書表示，院內一名負責晚上專責病房的醫師，上周發時發現一名剛入院患者的肺部X光片有異狀，向一旁的同事說「這看起來像是病毒性肺炎」，但該患者的快篩結果為陰性，醫師認為保守起見應該要再做流感，沒想到隔日該患者的PCR檢驗結果竟是陽性確診。

由於當天日禮拜六，醫師進一步問「患者的相關接觸人什麼時候會被通知採檢？」院內同仁回說「最慢可能病人出院後，才會接到通知」。但該名醫師認為來不及，有風險人人都可做疫調，便二話不說拿起電話打給病患所有家人通知採檢，進而發現他們的足跡都在虎林街永春市場附近，且全家人從事的工作都會與大眾接觸，結果家人檢驗結果又全都是陽性。

Yi-Sheng Lin說，一般來說只要把確診者往上通報即可，但該醫師卻又再度打電話通知確診家人住院，「離患者入院還不到24小時」，而這些確診家人確診後Ct值愈來愈低、抽血發炎的指數也愈來愈高，表示才剛感染、病毒量高，因為該夜班醫師機警地收治才沒讓疫情再擴大。

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