57歲孫興透過節目《電視先生選舉》出道，1994年來台拍攝《倚天屠龍記》，因飾演楊逍一角爆紅，風流倜儻，瀟灑帥氣形象深植人心，有「最完美楊逍」美譽，代表作《家有仙妻》、《笑傲江湖》等劇也相當火紅，不過和女星林美貞結婚後，出軌又被抓到吸毒，形象重挫的他，現重心都在大陸，有網友曝光他在雲南某夜店熱唱，落魄的模樣讓人不勝唏噓。

孫興日前在雲南一間酒吧表演片段遭網友曝光，只見他打扮相當年輕在台上又唱又跳，表演草蜢經典金曲《失戀陣線聯盟》，全場氣氛high爆，還賣力熱唱到彎腰、抬腳。

孫興酒吧賣力演唱。(圖／翻攝自東網)

雖然他一身潮樣，但臉蛋看上去還是有些滄桑，不少網友看了也感嘆，曾經風靡千萬少女的楊逍，現竟要到夜店開唱，讓人不勝唏噓，但也有人認為他靠自己努力生活，沒什麼不對的地方。

其實，孫興去年底就曾被發現，在場地簡陋的商場表演，而全力演唱的他，勾不起現場觀眾的興趣，從台下的反應可以看出，幾乎沒有人認出他，陸媒更曾爆出他演出價碼，在婚禮上演唱5首歌酬勞只有2800人民幣（約1萬2台幣）。

孫興2001年和女星林美貞結婚，婚後4年就爆出軌，夫妻倆分居長達9年，又在2014年上演世紀復合，直到去年又傳出兩人分開的消息，除了感情生活精采外，他在2011年因為吸毒、販毒及藏毒，在北京被捕，因此被列為「劣跡藝人」。