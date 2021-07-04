就算擁有一堆NBA好手，甚至還有地主優勢，加拿大還是爆冷出局了！4日在加拿大維多利亞舉行的東京奧運男籃資格賽4強大爆冷門，捷克靠著公牛後衛薩托納斯基延長賽最後1秒投進兩分球，意外以103比101絕殺地主加拿大，也讓加拿大無緣今年東奧。

受制於外線手感低迷，加拿大整場比賽都居落後窘境，甚至打到正規賽最後57秒，還以82比92落後，可是身為地主的加拿大並未放棄，竟然打出接近不可思議的12比2猛攻，其中包含勇士前鋒威金斯最後11秒的追平三分球，把比賽逼入延長。

沒想到來到延長賽局勢轉換，打到最後1分04秒，加拿大還以99比98領先，卻遭席勒投進超前三分球，雖然威金斯也在延長賽最後15秒投進追平兩分球，薩托納斯基卻在最後1秒放進絕殺兩分球，比賽也在萊爾斯兩分出手沒進當中落幕。

捷克爆冷闖進決賽準備爭搶東奧門票的功臣，除了投進絕殺球的薩托納斯基，席勒也拿全場最高31分，薩托納斯基18分、7籃板及5助攻，歐塔16分，巴爾維14分、19籃板；加拿大以尼克後衛巴雷特23分最高，威金斯22分，鵜鶘後衛亞歷山大沃克21分。