美國即將在明天慶祝獨立紀念日，儘管美國總統拜登期望的7成民眾施打疫苗目標無法實現，但在COVID-19肆虐一年半之後，美國終於能逐漸擺脫疫情陰影，恢復正常生活。

對美國民眾而言，今年的7月4日國慶日更顯珍貴，這不僅是因為這天是美國重要的獨立紀念日，也是宣告美國終於逐漸擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）長達一年半的疫情，重拾往日生活的重要一天。

終結疫情是拜登（Joe Biden）的重要競選目標，他在選前與當選後也多次宣示，期望在國慶日時全美能有7成成年人至少接種一劑疫苗，並讓美國民眾能小規模團聚，共享烤肉、野餐的樂趣。

拜登政府也預計在明天邀請1000位第一線人員與軍眷到白宮共享野餐，歡度國慶，也宣告抗疫行動階段性完成。

因為施打速度放緩，截至截稿時，全美成年人施打一劑的達成率達到67%，白宮日前坦言7成目標無法達成，加上Delta變種病毒株肆虐，可能引爆新一輪疫情，但美國人已經逐漸適應與病毒共存，並逐步重拾往日生活。

在大華府地區，戴口罩的民眾逐漸減少，許多民眾開始湧入餐廳聚餐，公園打球、泳池游泳、健身房健身的民眾也大為增加，施打站與確診測試點也因為需求減少而逐漸縮編。

這個週末，因為適逢週日、週一補假，3天長假也讓出遊民眾大幅增加。

美國運輸安全局（TSA）發言人法布斯坦（Lisa Farbstein）在推特上表示，2日當天全美機場安檢總數為219萬6411人，是疫情爆發以來最高紀錄。

前一天，法布斯坦才在推特上表示，1日全美安檢達到214萬7090萬人次，超過2019年同日的安檢人次，她還呼籲大家如果要搭機，「早點抵達機場」。

美國汽車協會（AAA）也預估，這個國慶週末將有近5000萬人移動，其中雖然有部分民眾搭機或搭乘火車或巴士，但多數民眾選擇開車旅行。這個人數幾乎已經恢復到2019年水準。（編輯：林憬屏）1100704