台北市虎林街周邊爆確診，共13戶、30人染疫，北市今天在永吉國小啟動「虎林專案」，進行大規模篩檢。對此，台大醫院婦產科名醫施景中表示，北市疫情爆發後，一度不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒，更透露虎林街離母親住家不到幾百公尺，「現在火燒到我媽住的附近，希望老天保佑」。

施景中昨（3）日於個人臉書指出，台北市在疫情爆發後，曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒，台北市長柯文哲更表示不需要中央協助，市府可以自己處理、自己的方法最快，「真是荒腔走板，拿全台北市民做賭注了」。

施景中透露，爆發群聚的虎林街距離母親的住處，不到幾百公尺，「現在火燒到我媽住家附近」，希望老天保佑。

北市府昨日公布虎林街6月1日至7月3日狀況，總共13戶，其中8戶為家庭群聚，且有三戶是全家人都染疫，總確診數達30人。北市府表示，目前僅剩7戶、14人正在隔離中，再加上扣除同住家人，目前匡列接觸者為144人，於今日啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR採檢。

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