新竹縣1名男子疑似在路上騎機車時發生行車糾紛，一氣之下竟在半路拿出開山刀，一邊騎車、左手還拿著刀作勢揮舞，等紅燈時更將車停在路中間，下車走向前欲叫囂談判，最後是身後女子阻止，他才將刀放回置物箱憤然離去；恐怖影片在網路上引發討論，竹北分局表示已涉違反恐嚇罪及社維法，近日將傳喚到案說明。

臉書粉絲專頁「交通會客室」日前公布1則影片，影片中1名男子騎著橘紅色機車、載著1名女子奔馳在一處橋上，不過男子的左手竟拿著1把開山刀作勢要砍人，並不斷穿梭在車陣中，最後在一處等紅燈時，他竟不管身後的女子，直接將車停在路中間，下車後快步往前疑似要攻擊人，女子後來也追了上去，男子才回頭走回機車，並將刀收起。

男子最後在一處等紅燈時，他竟不管身後的女子，直接將車停在路中間，下車後快步往前疑似要攻擊人，女子後來也追了上去，男子才回頭走回機車。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「交通會客室」）

全長58秒的影片引發網友熱烈討論，粉專PO文也指出「路上遇到交通違規已經不稀奇了，旁邊飄出來一把大刀才覺得恐怖」，其他網友則留言說「現在的89一個比一個狂」、「高雄都拿槍，他不怕被笑嗎？」「弱爆了，不敢砍啦」、「猴子滿街跑」、「後面的駕駛應該都快嚇壞了」。

據悉新竹縣竹北分局獲報後，除了檢視行車紀錄器之外，也調閱監視器，警方指出這名持刀男子騎乘機車疑似因為行車糾紛，想拿開山刀下車尋仇，但他的行為已涉嫌違反刑法恐嚇罪及社維法等罪嫌，目前已鎖定嫌疑人身分，將依法傳喚其到案說明。