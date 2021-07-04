丹麥慶祝晉級歐國盃4強，將對上英格蘭。（美聯社）

歐國盃最後4強對戰戲碼全數出爐，4日凌晨英格蘭以4-0完勝烏克蘭，丹麥2-1擊敗捷克，雙雙晉級準決賽。英格蘭前鋒肯恩(Harry Kane)個人攻進兩球，包括開賽第4分鐘的全場第一球，英格蘭又在下半場開踢5分鐘連進兩球。丹麥也是以中場德萊尼(Thomas Delaney)開賽第5分鐘的進球搶得先機，從頭到尾壓制著捷克獲勝。

英格蘭第一波打到烏克蘭門前的攻勢就奏效，前鋒史特林(Raheem Sterling)從左路妙傳給肯恩一射入網，這球穿越4個烏克蘭後衛，從左下角破門。過早的失球迫使烏克蘭改變戰術，不能再依賴防守反擊。

下半場英格蘭第一個自由球是路克蕭(Luke Shaw)操刀，結果就讓後衛馬奎爾(Harry Maguire)頭槌破門，重挫烏克蘭士氣。短短幾分鐘後又是路克蕭從左路傳中，肯恩頂進英格蘭第3球。這時候烏克蘭差不多放棄了，英格蘭換上韓德森(Jordan Henderson)之後，又在自由球頂進第4分！

哀兵必勝的丹麥持續凝聚士氣，他們開賽第一個自由球被擋下，同時獲得一個角球，德萊尼把握機會將球頂進。上半場結束前又由多爾貝格(Kasper Dolberg)再攻進1球，丹麥以兩球領先結束半場。捷克前鋒希克(Patrik Schick)下半場立即還以顏色，攻進個人本屆賽事第5球，追平葡萄牙的C.羅納多(Cristiano Ronaldo)，但丹麥最後保住勝利淘汰了捷克。

「三獅軍團」英格蘭暌違25年再闖歐國盃4強，連續7場比賽沒有失球（累計662分鐘）刷新國家隊紀錄。7日凌晨的準決賽，將由義大利、西班牙兩隊率先開踢，隔日則是英格蘭與丹麥的對決。