女星小S（徐熙娣）昨（3日）深夜吐露阿嬤一周前因膽結石引發敗血症昏迷住院，上午不敵病魔病逝，享耆壽92歲。她在留言處特別感謝好友賈永婕的幫忙，抗疫女神不捨小S太難過，給予窩心的安慰。

小S昨在社群平台心碎發文，提到母親總誇92歲的阿嬤是鋼鐵人，雖然膝蓋不是很好，還是整天到處跑、跟鄰居閒話家常，也嫌小S台語不夠流利，「阿嬤這次是因為膽結石引發了敗血症，昏迷住院不到一星期就離開我們了！」小S沉痛表示母親不能接受事實，從收到病危通知開始就止不住眼淚，直到等到PCR陰性報告，才能進病房跟昏迷的阿嬤道別，「媽，我來了，您不要怕，您不是一個人，您可以安心的走了......」。

而小S因為疫情期間沒辦法在醫院陪伴阿嬤，就連最後一面都看不到，忍不住感嘆：「這段期間有多少生離死別，走的人寂寞、活的人難過！所以好好珍惜身邊的家人朋友，誰知道呢？我們就用愛來面對這一切吧！雖然我在哭，但我是充滿愛在思念我的阿嬤，永遠～」，同時不忘感謝醫護人員的付出與幫忙。

小S道別阿嬤的貼文，短短9小時內湧進14萬網友迴響、千則留言關懷，許多藝人好友也紛紛留言安慰，刷出一片「藍勾勾」，看到這麼多人的關心，小S在留言串再寫道：「謝謝大家的關心！特別感謝我的天使永婕，一路上陪著我們，讓我們有很大的依靠，永婕我們全家都感謝你、愛你！你真的是天使！還有你老公！」賈永婕也暖心回應：「天使還有天使公的話要聽喔，乖。」