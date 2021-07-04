台北市長柯文哲3日表示，大安區診所感染匡列200多人，卻有100多人不篩檢，因目前無法用強制手段，要請示中央可否開罰。此話一出卻遭北市議員林穎孟、苗博雅大酸，不篩檢依法裁罰本就有法律，不是新發現；北市府副發言人魏佑任反擊，2議員講的是「一般疫調」，搞不清狀況，市長說的是針對中央規範以外的接觸者再做匡列的「精準疫調」。

柯文哲表示，會跟中央請示，凡是被北市衛生局疾管科判定要做篩檢，就有義務篩檢，不然要用《傳染病防治法》處以3000到1萬5000元的強硬手段。

林穎孟酸，法律早就訂在那邊了，這不是新發現，市府可直接依法行政，請市長不要請示了好嗎。苗博雅則說，市長竟到現在才知道，不配合匡列採檢的人可以依法開罰，後知後覺到這種程度？不可思議！

「林穎孟和苗博雅議員只看到法律的規定，但能否適用卻搞不清楚狀況！」魏佑任強調，市長講的是精準疫調，議員卻拿一般疫調的情況來混淆視聽，說北市府不懂法規，懇請2位還要質疑同一個政策時，也可先相互討論，以免傳遞錯誤資訊。

魏佑任說，1.中央對於何謂接觸者和法定匡列者有明確的規範，要合乎條件才會是適用《傳染病防治法》的對象，也才能有強制篩檢和開罰的法源依據。2.北市的精準疫調，是針對中央規範以外的接觸者再做匡列和疫調，將匡列人數的範圍擴大，把可能潛在的感染者更早發掘出來。

魏佑任指出，3.因此有些不是中央所規範的接觸者，但北市府認為還是有可能被感染的風險，一樣做匡列和疫調，但是能否有法律的強制力，需要中央確認。

根據中央對於「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」，所謂接觸定義為，個案發病前3日起至隔離前接觸者調查，1.在無適當防護下曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液的同住者。2.曾與確認病例在無適當防護下2公尺近距離接觸的醫療機構人員。