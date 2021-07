2021 Asias 50 Best Bars 亞洲 50 大酒吧名單公布!「亞洲 50 大酒吧 Asias 50 Best Bars」被譽為「亞洲酒吧最高殊榮」,自 2016 年首次舉辦至今已經第六屆了!而本次台灣共有四家酒吧入選,且有一家酒吧突破重圍奪得第四,2021 Asias 50 Best Bars 亞洲 50 大酒吧 收藏來自亞洲各國的尊榮微醺享受,本篇盤點【No.01~10】!

No.10 #Caprice Bar:Hong Kong

去年是34名,沒想到今年衝到第10名的香港四季酒店附設的酒吧Caprice Bar,這裡的裝潢非常典雅,具和暖的燈光與舒適度極高的座位設計,每桌的客人都能擁有足夠的空間。除了Caprice的餐廳區域外,酒吧的部份靠窗的梳化也可盡覽維港景色。

No.09 #Bar Benfiddich:Japan

Bar Benfiddich酒吧是新宿的一個非常涼爽和質樸的酒吧。裡面的裝飾讓你感覺像是回到了一家古老的歐洲酒吧,而且是一家沒有菜單的酒吧,在這裡只有充滿天馬行空想像力的調酒,是一家以製作自己版本的苦利口酒-金巴利而聞名,還擅長運用天然的植物來增添久的香氣。

No.08 #No Sleep Club:Singapore

從最初作為新加坡俱樂部街的一個小型快閃店,到現在位於熙熙攘攘的Sleep Club不斷發展壯大,在獲得 2020 年金巴利 One To Watch 獎後,今年又獲得了2021 年Disaronno最高新人獎,該獎項授予首次以最高位置進入榜單的酒吧,同時也是首次入圍50大酒吧,讓人特別期待它接下來的發展。

No.07 #Atlas:Singapore

落在新加坡鬧區BUGIS 武吉士,還沒改造成酒吧前是僑福廣場,目前的ATLAS是由僑福廣場的所有人黃家的後代所打造,野心勃勃的要成為亞洲最棒的酒吧,這就是該地區與虛構的哥譚的相似之處。進入ATLAS後,漫畫的相似之處還在繼續,一個擁有三層高天花板的寬敞房間和世界上最大的杜松子酒圖書館之一,酒吧從上午 10 點開始營業,因此客戶可以在進入雞尾酒之前享用咖啡和下午茶。

No.06 #Manhattan:Singapore

酒吧的牆壁裝飾以華麗的銀藍色調鑲嵌壁紙,讓人們仿佛置身 1920年代的紐約私人俱樂部,獨特的雞尾酒調製方法佐以美味小吃,每一款都可以給您帶來無限驚喜,當曼哈頓於 2014 年開業時,它著手打造一個讓人聯想到雞尾酒黃金時代形象的場所,並結合將賓客體驗放在首位的服務精神。

No.05 #Sober Company:China

不僅分為三個主題,完成各主題的一杯酒後,將會得到進入秘密空間的籌碼,喝到由來自日本的冠軍調酒師憑著你喜歡的基酒及風味量身訂製而成的酒,每個體驗都與在這家具有諷刺意味的酒吧的最後一次體驗一樣令人哭笑不得,這位日本大師在 2021 年首次將兩個場地帶入亞洲 50 佳酒吧的前五名。

No.04 #Indulge Experimental Bistro:Taiwan

由世界調酒大賽三次榮獲冠軍的 Aki Wang 領軍,自 2017 以來至今,穩坐 亞洲 50 大酒吧 前五,多次入圍 World’s 50 Best Bars 世界五十大酒吧的「INDULGE Bistro」,是全球首間同時入選世界及亞洲50大酒吧的餐酒館,也是台灣酒吧界名列國際前茅的神級酒吧!以台灣為中心,運用創意、細膩的調酒手法,設計出每季酒單,來詮釋台玩在地食材,「以茶入酒」更是 INDULGE Bistro 出眾之處!以為這樣就結束?餐點類也是 INDULGE Bistro 拿手絕活!曾經拿下米其林指南餐盤推薦的殊榮,同樣結合台灣本土當季食材,融合東西方烹調手法,是調酒與餐食皆獲得肯定的全方位實驗餐酒館!

No.03 #The SG Club:Japan

隱身在喧鬧澀谷的巷弄內的「The SG Club」,是由享譽全球於Bacardi Legacy Cocktail Competition調酒大賽脫穎而出,同時活躍於美國、中國等地,勢不可擋的冠軍 後閑信吾在東京所開張的自信之作。

No.02 #Jigger & Pony:Singapore

「Jigger & Pony」是新加坡當地復興經典雞尾酒的先驅。19世紀時留下的雞尾酒配方裡,正是以「Jigger」和「Pony」作為酒水比例的紀錄單位,而調製雞尾酒的精準與專業,不僅是這間酒吧店名的由來,同時也象徵了該酒吧的精神所在。

No.01 #Coa:Hong Kong

這次獲選的第一名是「COA」在去年也有非常好的成績,2021年直接從第3名晉升到第1名,他們家是一種採摘龍舌蘭時用的工具,酒吧以此命名純粹是因為老闆對龍舌蘭的情有獨鐘,有許多喜歡品嚐酒的客人,就是看中老闆的堅持與情有獨鍾。

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!

★中時新聞網提醒您:酒後不開車,安全有保障