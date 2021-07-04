受到疫情影響，今年夏天實在很難放心到海邊去欣賞「比基尼風光」，大家的沮喪我們都懂，所以現在只要在 IG 上滑到比基尼正妹，都會想立刻與你們分享，希望多少能減輕各位的苦悶啦！

今天登場的這位妹子，是來自泰國的人氣網紅 Peary Pin，在網路上擁有近 5 萬人追蹤。留著一頭飄逸長髮的她，氣質純淨甜美，尤其是那一身「白拋拋幼咪咪」的雪白肌膚，看起來細緻又滑嫩，實在是女友感滿滿啊！

不只長得漂亮，她的身材也相當有看頭，雖然四肢都非常纖細，但「車頭燈」的尺寸卻意外的大！從她 po 出的各種¬「比基尼辣照」就可看出，那深長的事業線和飽滿北半球都是吸睛度 100％啊～

即便現在無法出遊，但看到 Peary Pin 身穿清涼比基尼的模樣，也算是過了個乾癮囉！

滑完她的照片也發現到，或許是因為戴牙套的關係，她其實不太常露出笑容，但多少還是能感受到她的甜美和害羞，相信在拆下牙套之後，一定會散發更多自信美的啦！

最後，如果還想欣賞更多 Peary Pin 的養眼福利，不妨現在就去追蹤她吧！期待能親自到海邊玩樂的那一天盡快到來啊！！！

(本文由 JKF 提供)