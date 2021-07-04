33歲趙麗穎與大她9歲的馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，結束2年多的短命婚姻，雙方將共同撫養2歲兒「想想」長大，不過趙麗穎近日則遭港媒指出，她為了照顧兒子，私下和馮紹峰聯繫、見面的機會變多，兩人也因此遭揣測有復合的可能。

趙麗穎恢復單身後，她離開上海愛巢，搬到北京展開新生活，雖然趙麗穎把重心全放在工作上，不過當媽的她仍無時無刻都想著兒子，根據《東網》報導，趙麗穎近日被發現，頻頻在北京、上海兩地飛，引發外界揣測趙麗穎與馮紹峰有復合的可能。

恢復單身的趙麗穎把重心放在工作上。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎還遭指，她對馮紹峰不是完全沒感情，加上要顧及兒子想想，雙方私下聯繫、見面的機會變多，並非沒有復合的可能，不過趙麗穎頻當空中飛人的真相不是為了前夫馮紹峰，而是為了到上海接兒子，趙麗穎把握工作空檔，把時間都留給孩子。

其實趙麗穎自離婚後，一舉一動就備受矚目，她日前還遭爆料，身邊已有高富男子對她展開熱烈追求，對方不在乎趙麗穎有過一段婚姻，對方愛屋及烏，並表示願意接受趙麗穎與前夫的馮紹峰所生的孩子，不過趙麗穎恢復單身至今才2個多月，她現在無心談感情、一心只想工作，爆料者還提到，趙麗穎認為，只有演藝事業不會背叛自己，其他都不再相信，趙麗穎似乎被上一段婚姻影響而受打擊，讓她埋頭工作，不願接受新戀情。