玄牝門外道樞局，非天雙禍銀驃危，戾禍現，非天出，道樞佈機深，修真難為生！天劍非天、戾禍聯手造劫，面對非天三劍凌勢狂擊，末日神話血獄怒斬，銀驃當家原無鄉頓陷危境，生死命懸一線，又將如何突破險關？

暗夜驚變逆命劫，傾世混沌生機終，幻異空間中，靜濤君身陷九死一生之局，面對寂滅浩能，長喝一聲渟淵現，瞬阻濤天氣勁，驚鴻招，驚心式，一攻一守，愈見局勢膠著難分，激戰未止，身處絕境的靜濤君，再逢逼命殺式襲至！

滅度梵宇破封戰，隳魔雙佛極端決，欲解封滅度梵宇，佛劍眾人強勢衝突隳魔眾，隳魔令出，卻是全場佛力受制，禁世龍囂威然驚現，手上霸戟張揚撥動，如欲破天吞海，佛劍意在雺牆，分神間，凶險再添三分；另一邊，劍默言覷機抽身，盡運佛門正傳真力，亟欲一破雺牆！同一時間，高峰上，兩對身影臨風而立，命無思、問菩提心有盤算，冷眼注視戰局變化，靜待出手之機！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第9章：佛魔鬥．分說策；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第10章：非真、非假。