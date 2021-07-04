防疫居家持續，夏季動畫最能療癒心靈。最符合夏天的酸甜故事《白沙的Aquatope》講述在水族館工作的女高中生・與偶像相遇，在水族館度過了每一天。但水族館正面臨著閉館的危機。少女們的夢想與現實即將掀開序幕。

最貼近貓奴生活的《叫我，對大哥》，主角「對馬大哥」，本是一隻流浪貓，被「爺爺」收編後，與陸續加入這個家庭行列的貓咪，打打鬧鬧、互相爭寵的的溫馨故事。

若喜歡緊張刺激的劇情，以刺激遊戲為題材的《急戰5秒殊死鬥》中「決定勝敗的並非力量，獲勝所必須的是壓倒性的智慧」為旨，敘述熱愛遊戲的高中生，突然被名為「魅音」的謎之女性捲入戰鬥。戰鬥參加者們成為「實驗觀察對象」並給予能力。主角運用了預想不到的能力和過於常人的「腦」力為武器，新時代的能力戰鬥就此展開。

又笑又嚇滿足一夏

《瓦尼塔斯的手札》故事設定在19世紀法國巴黎，主角為了找尋神秘的書籍「瓦尼塔斯的手札」來到巴黎，卻遇見自稱是吸血鬼醫生的少年，圍繞在吸血鬼詛咒與救濟的奇譚開始了。

充滿科幻、懸疑《偵探已經，死了。》故事講述主角被偵探選為助手，經歷了三年的探險。現在偵探已經死了，但充滿的懸疑故事繼續中。

小品《闇芝居 第9季》以「數位紙芝居」形式製作的恐怖動畫，短短的五分鐘，讓人背脊發涼。

歡樂搞笑劇情推薦《開掛藥師的異世界悠閒生活》異世界題材描述主角到了異世界沒有戰鬥技能、只有「創藥」技能（？！）他製作的藥大賣甚至賺到開藥品店？主角在這家店一邊實現委託人的依賴、一邊享受悠哉的異世界生活。

夏季動畫片單豐富。（木棉花國際提供）

《女神宿舍的管理員。》講述主角因一場火災變得無家可歸，後來因緣際會而當上宿舍管理員，然而這間宿舍的房客竟都是異於常人的女大學生！少年宿舍管理員有點色色的奮鬥記就此展開。

《女朋友 and 女朋友》主角同時告白成功與被告白，無法抉擇的主角提出腳踏兩條船的提案，而開始了一連串非常規的愛憎劇？！

續作精彩度更上層樓

續作則有《轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐 X》講述主角撞到腦袋後，轉生成了女性向遊戲的反派千金，闖入了盡是帥哥的逆后宮模式，接續第一季充滿笑料的劇情。

《魔法少女小圓外傳》接續第一季的結尾，獲得新力量的主角環彩羽，也開始追尋這些新的謎題，平穩的日常再次被破壞，新篇章即將開始。

《LoveLive! SuperStar!!》是Love Live!動畫系列第四作，擁有無限可能性的 5 人展開了「學園偶像」的活動，屬於她們的故事就此展開。

《超人力霸王特利卡:NEW GENERATION TIGA》是繼 25 週年為平成三部曲的首部作，某日被封印的黑暗力量再次甦醒，沉睡的光之巨人與主角相遇，而他們的相遇將影響到未來地球的命運。