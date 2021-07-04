【回憶殺】駐顏有術的不老女神周海媚是香港90年代的當紅花旦，因為演出楊佩佩電視劇《倚天屠龍記》，讓這位「最美周芷若」聲勢再攀高峰。其實周海媚還一度前往日本演藝圈發展，除與永瀨正敏拍廣告，更推出了一本極盡性感又香豔誘人的內衣寫真，展現她凹凸有致的好身材。只是多年後周海媚回憶這段日子，坦言當時寫真拍得很辛苦，還被攝影師要求露點，令她難以接受。

周海媚外表看似柔弱，個性卻相當直率又有主見，她30歲那年曾遠赴日本演藝圈發展，更為了突破自己，不惜打破玉女形象，推出大尺度內衣寫真集。不過周海媚多年後回憶這段日子，坦言當時拍攝寫真相當辛苦，合作的日本女攝影師為了讓照片看起來更加性感，不僅要求感冒的她泡在浴缸裡拍攝，還希望她露點入鏡。

最美周芷若當之無愧。(本報系資料照)

「她希望我可以露點，讓我穿一件白T恤，我不願意，我還是穿著打底（衣）。」周海媚說攝影師當然是不滿意拍照成果，她自己也因為拖著病體又是吹海風又是泡水工作，導致發燒，而攝影師依舊沒讓她休息的打算，「不行！妳還是要工作。」令周海媚苦不堪言。

周海媚自出道以來，追求者眾，1986年因拍攝電視劇《小島風雲》與呂良偉墜入愛河，後來傳出因黎明介入，導致兩人分手。更有傳呂良偉不滿周海媚與黎明傳緋聞，打了黎明一頓。

呂良偉之後親自在自傳中否認了暴打黎明傳聞，強調與周海媚的分手與他人無關，純粹是兩人個性不合。周海媚曾向港媒透露，關於她與黎明的緋聞其實是某個女星傳出來的，「我知道那時候她對某君(黎明)很有好感，看見我和他有機會合作，可能覺得心裡不舒服，於是開始散播這些話。」至於那位亂說話的女星是誰，周海媚僅稱對方已不在圈內了。