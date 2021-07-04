鴻海集團創辦人郭台銘及台積電2日傳出已經與上海復星醫藥集團旗下子公司達成初步協議，將分別購買500萬劑BNT疫苗，對此，郭台銘辦公室今天表示，希望媒體不要再報導疫苗進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體無法證實的不知消息來源，可能妨害台灣取得疫苗的時程。

郭台銘今日將前往愛物園祭拜弟弟郭台成，由於外界關注疫苗採購進度，加上2日傳出郭台銘透過永齡基金會及台積電已經與上海復星達成購買BNT疫苗協議，還需「相關法律文件」才能定案，期盼郭台銘今日能受訪，談疫苗最新進度。

對此，郭台銘辦公室表示，「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了！」並表示今日祭拜行程將不會對外發表看法。

據路透報導，3名知情人士表示，郭台銘透過永齡基金會及台積電與上海復星旗下一家子公司達成初步協議，分別購買500萬劑BNT疫苗，消息人士說，這項協議還需「相關法律文件」才能定案，疫苗交貨日期則未明訂，因為全球疫苗仍處於供不應求狀態。該消息人士還表示，疫苗將由德國疫苗製造商直接運往台灣。另有消息來源則指出，分批來台的BNT疫苗，第一批最快8月可從德國進口抵台。