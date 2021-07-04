辣模子涵擁有魔鬼身材與精緻的臉蛋，經常在社群上分享日常生活，熱愛運動的她，除了平常會去健身房之外，偶爾也會去高爾夫球場練球，展現出熱愛運動的好習慣。子涵在Instagram已擁103萬粉絲，近日她分享新買的戰利品，但粉絲卻畫錯重點只見到她魔鬼身材。

昨（3日）在Instagram曬出新購買的傢俱，照片裡她戴著一頂黑色的休閒球帽，身上穿著一件黑色運動內衣，讓傲人北半球見客，而她坐在新買紅色造型椅時，翹起她的修長美腿讓下身的低腰內褲更襯托出比基尼線，雪白的長腿在視覺上更加顯眼，擺好POSE後並對著鏡子自拍，並寫下：「開箱的是我最喜愛的品牌，這是新的椅子和冰箱。」

而子涵在防疫期間少了外出練球外，在宅在家的日子也不斷放送美照，日前在社群上傳一支短片，穿著一件白色的洋裝，露出纖細的白皙手臂，坐在一台白色的數位電子鋼琴前彈琴，一個人安靜地彈奏著憂傷旋律，她相當陶醉在音樂的薰陶下，彈琴的模樣畫面非常唯美與動人。

許多網友在底下留言回應：「這身材迷死人啦！」、「何時可以教我？」、「子涵好漂亮！」、「姐！就是霸氣」、「越來越有才藝，其實可以多學外語」、「不要這麼優秀」、「擱淺鋼琴曲，第一次聽到記得是在無與倫比的演唱會」、「這音樂的旋律，實在是太好聽了！」

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