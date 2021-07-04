中印邊境局勢有升級跡象。香港東網引述美媒2日報導，兩國最近數個月向爭議地區增派兵力及先進軍備，部署規模是數十年來最高水平。中共解放軍駐守人數由去年同期1.5萬人增至最少5萬人，還部署防空導彈應對印軍戰機。

報導提及的解放軍增兵情況，由印度情報和軍方官員提供，稱印方也採取對等行動，部署數萬名軍隊及先進火炮反制；兩國在邊境地區建設基礎設施，包括加裝保溫設施的小屋及臨時營房，確保駐守當地的軍隊能夠安然度過喜馬拉雅山寒冷的冬天。報導指出，大部分增兵活動都發生在拉達克地區的東部。

與此同時，中國官方傳媒日前先後披露，西藏軍區部隊在海拔4500多米的高原訓練場，展開實彈射擊訓練；新疆軍區也舉行高原駐訓以來首次實彈射擊訓練，檢驗官兵在陌生地區、環境及極端氣候下的協同作戰能力。報導稱，印度官員擔心中方利用今年的年度夏季訓練，掩飾向區內永久調派更多部隊一事。

印度去年開始加強空軍巡邏邊境的能力，在北部哈里亞納邦成立由18架戰機組成的中隊，部分戰機更飛往拉達克東部地區執行任務，同時計畫在接近邊境的西孟加拉邦組建另一個戰機中隊。未知是否因應印方上述軍事活動，報導指中國向區內調派紅旗9型防空導彈，它類似俄羅斯S300及美國愛國者防空導彈。

此外，印度官員指中國在邊境一側挖掘地下堡壘及隧道，建設小型水力發電站及太陽能板，又為士兵安裝便攜式小屋、直升機坪及野外醫院。印度前陸軍中將胡達（D.S. Hooda）表示，中國這些軍事基礎設施發展，主要用於容納更多士兵，以及改善支援空中作戰行動的能力，形容中方此舉是針對已知的弱點。

報導引述中國外交部發言人指，邊境局勢穩定及可以控制，兩國準備新一輪軍事會談以緩和緊張情況；又稱中方認為任何軍備競賽，以及旨在軍事控制的基礎設施建設，對維持邊境地區和平及安寧沒有建設性。

印度外交部暫未評論報導內容，有美媒上月28日報導，駐守邊境的印度軍隊增加5萬人至20萬人。