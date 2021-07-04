立委林昶佐2日在記者會上指柯文哲講「廢話」，卻當場被環南市場自治會會長林勝東嗆聲，家住北市萬華區的節目主持人劉寶傑也對林昶佐相當不滿，2日晚上在節目中怒吼「他(林昶佐)不是在地的啦」。對此，宅神朱學恒則點出劉寶傑會生氣的原因。

劉寶傑2日在節目《關鍵時刻》中表示，「聽到林昶佐在講『在地的』，我感到很不以為然，你有跟萬華人共呼吸嗎？你有感受到萬華人的悲哀嗎？有感受到萬華人的無奈嗎？」隨後，節目來賓黃世聰表示，「寶傑，是你們在地的立委，壞了民進黨布的一個大棋局」，接著劉寶傑突然怒吼「他不是在地的啦」。

主持人劉寶傑在節目中怒吼，指立委林昶佐「不是在地的」。（資料照）

根據林昶佐過去曾在臉書發文的紀錄顯示，他國中是就讀大安區的懷生國中，高中就讀大安區的延平高中；另根據監察院財產申報資料顯示，林昶佐名下的建物位在大安區，妻子的房產則位在文山區。

對此，朱學恒昨（3）日在臉書寫下，「因為寶傑花了很多錢買了萬華超高樓的豪宅，結果沒想到又是鞭炮炸，又是被汙名化，選區立委有時間練腹肌沒時間做事，當然每次講到就爆氣」。

關於此次風波，林昶佐昨則在臉書上表示，對於自己在會中難掩不耐的發言，向市民表達誠摯歉意，也要再次跟會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧都相當感激。