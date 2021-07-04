昨天（3日）晚間10點26分發生「太陽閃焰」！氣象局長鄭明典昨晚PO出一張太陽閃焰的驚人畫面，直呼這個太陽閃焰「不弱」，氣象局太空天氣作業辦公室也發布事件報告，因為太陽表面活耀區變化劇增，於3日晚上10點26分發生無線電干擾事件，影響遠洋漁船、長途飛機與通訊衛星。

鄭明典昨晚緊急發文，「剛剛發生太陽閃焰，不弱！晚上10點28分42秒」，同時貼出太陽閃焰的震撼畫面，以及氣象局太空天氣作業辦公室的事件報告，因為太陽表面活耀區變化劇增，於台灣時間晚上10點26分發生無線電干擾事件，最大規模達到X1.1，影響時間約持續90分鐘。預估影響高頻無線電通訊，日側地區的高頻通訊受到影響，包括遠洋漁船、長途飛機與通訊衛星，還會產生特別耀眼的極光。

氣象局太空天氣作業辦公室表示，太陽閃焰依照規模可持續數分鐘到數小時不等，由於是電磁波現象，在太空中以光速傳播，因此從發生後到影響地球附近的太空環境，只需約8分多鐘。

圖為輻射通量圖，數字瞬間飆高。（翻攝自 氣象局太空天氣作業辦公室網站）

而太陽閃焰的驚人畫面，讓當時不少網友紛紛留言：「難怪剛才訊號有點差，網路卡」、「難怪剛剛室內LED燈狂閃」、「5G Ping直接飆高」、「幸好是在側面，不是朝向地球噴發」、「被閃醒了，奇妙的感覺」、「在聽廣播，包括這次今晚已經碰到三次，但其他人沒感覺，好妙」、「通常突如其來的異像，都會是可能要有不好的事情發生」。

也有人好奇，「太陽距離地球那麼遠，居然傳得過來！」，對此有網友解釋，這種規模的太陽閃焰相當於上億顆氫彈，日冕噴發物質大約一到兩天就能抵達地球軌道，造成地磁風暴，所幸這次是在側面噴發，不是朝向地球。