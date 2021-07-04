中小學40萬個教職員工即將開始施打疫苗，那大專院校呢？之前包括大學校院協會及全國教師工會總聯合會等單位，都爭取大專院校教職員也應列為優先施打疫苗對象，但中央流行疫情指揮中心近日給了回覆，大專院校可持續遠距教學，所以未納入優先接種對象。

中小學已接獲教育部指示，開始為教職員工造冊，目標是在8月中旬前所有人完成施打疫苗，以迎接9月的開學。不過，大專院校教職員工不在此列，因此包括大學校院協會及全教總都積極爭取，認為大學教職員工也應列為優先接種對象。

教育部最近回文給大學校院協會說，因應全國實施疫情警戒第三級，各級學校自110年5月19日起停止到校上課，其中大專校院均已全面改採遠距線上教學。

中央流行疫情指揮中心考量大專校院學生多已滿18歲，目前實施遠距線上教學無須父母請假在家照料，且大專校院與高中職以下學校之學習樣態及授課方式仍有差異，因此在疫情恢復平穩、疫苗能夠施打前，將請大專校院規畫持續透過遠距線上學習，以降低師生群聚及接觸感染風險，維護學校師生健康及學習權益。

不過指揮中心也強調，針對大專校院目前尚須與學生密切接觸或集中工作的校內防疫相關人員，已規畫納入優先接種對象。

另中央流行疫情指揮中心也考量高中職以下學生多未達到國內疫苗最小接種年齡18歲之限制，無法接種疫苗提供群體免疫力，且高中職以下學校教職員工與學生因前述學習樣態及授課方式與大專校院相異，長時間近距離接觸之疾病傳播風險較高，因此優先將高中職以下教職員工納入新冠肺炎疫苗之第七類接種對象。

教育部表示，會將大學校院協會所提建議，向衛生福利部疾病管制署反映納入後續防疫政策及疫苗接種對象規畫，共同防治新冠肺炎校園傳播。