面對龐大的生活壓力，唯有顧好睡眠品質，才能讓身心靈好好休息，擁有更好的生活品質。命理專家湯鎮瑋老師在臉書直播分享，15個臥房的睡床風水禁忌，若擺放的位置不佳，不僅容易睡不好、失眠，還可能影響到人際關係或健康運勢。

▍1.床頭忌無靠

床頭要靠實牆，象徵有靠山，才能形成四平八穩的磁場。

▍2.床頭忌靠窗

床頭若靠窗等於沒靠，頭後氣場不夠穩固，象徵腦袋空空，容易產生頭痛或頭風問題。建議窗可以做隱藏拉門，並選擇不透光的窗簾，也能在床頭後面掛葫蘆。

▍3.床頭床尾不可對神桌

床頭不可以是神桌，受磁場影響，可能會容易做惡夢。床尾向神桌等於踢神明，會有以下犯上的問題。建議在神桌背面，貼上同樣長寬高尺寸大小的紅紙或壓克力板，當作是結界。

▍4.床頭後方不易掛山水畫、結婚照或魚缸

床頭有山水畫或魚缸，代表「淋頭水」，會影響一個人的健康，也不可放結婚照，看起來像靈堂，不吉利，同時床頭有框也會形成壓力，影響婚姻關係。

▍5.床頭上方忌有冷氣

冷氣忌放在床頭上或廁所門上，和床頭靠窗的道理一樣，建議最好移開床，不行的話則可掛葫蘆化解。

▍6.床不可以比窗戶高

床的90度側邊要靠著實牆，落地窗可選用百葉或雙層窗簾，或最下方的玻璃則要加裝封板或貼成霧面。

▍7.床上忌有樑或吊燈

垂吊式的風扇或燈都不可壓在床上方，也不可有日光燈，容易產生血光，煞氣比較重，會影響健康及情緒。另外，床忌上方有樑，可做床頭櫃或買長形抱枕化解。

▍8.床墊不可放在地上

床墊若放在地上，會讓身體接收太多濕氣，長期下去恐產生壞毛病，太潮濕也容易發黴，容易影響桃花與人際關係，建議買床架，也可以多加一層軟膠床墊。床底盡量要通風或鏤空，保持清潔，否則會影響到健康運。

▍9.鏡子不可對床

鏡子向著床會有爛桃花，影響人際關係，梳妝台也不可對床，若無法移動，鏡子則要貼霧面或用布蓋著。

▍10.床不可沖門

床若正對門，會有意外的血光之災，若不能移開就加掛門簾。

▍11.床忌靠廁所牆或被廁所沖

床不可靠著廁所旁的牆，因此要貼蓮花或荷花圖化解，床頭或床下則要放備長炭或葫蘆。若床與廁所正沖，可掛門簾。若躺下床看見馬桶也不行，要在馬桶邊放備長炭。

▍12.床忌在樓梯下或靠樓梯牆

床若在樓梯下，帶刀帶劍必有一傷，會影響健康和感情，恐造成夫妻口角多，建議放白色水晶球化解。

▍13.床尾不能向窗或門

床尾若向窗或門，要移開或掛門簾，也可放屏風。

▍14.床上下方忌爐灶

床的上下方不宜是爐灶，除非是命格缺火的人。若真的遇到，老師表示，可在床下面鋪和床寬度大小一樣的咖啡色或大地色地毯，放上36枚硬幣，若選擇有開光過的龍銀幣效果會更好。也可選擇放置白色或黃色的水晶球化解。

▍15.床上方忌水塔

若家中是獨棟的透天別墅或樓房，剛好床上方有水塔，「水」會剋到元神，壓迫到人的心臟或血管，此時就必須移動床或水塔的位置，否則很容易生病。