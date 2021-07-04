澳洲女將湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)以4-6、6-4、6-2殺退了拉脫維亞的奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，生涯首次闖進溫網女單16強。奧斯塔朋科是2017年法網女單冠軍，她賽後握手時大罵湯加諾維琪：「你的行為很差勁，差勁透了。」「全世界最爛的球員！」

Ostapenko not happy with a point being replayed.. She tells the umpire: "you don't know the rules." pic.twitter.com/rNRPSxBTlX — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) July 3 2021

兩人大戰了3盤，吵架的原因是最後湯加諾維琪決勝盤以4-0領先時，奧斯塔朋科忽然叫暫停，表示自己腹部受傷必須請來防護員。主審同意了，但是湯加諾維琪很不高興，當場向主審抱怨：「你知道她在騙人吧，大家都知道。你有沒有發現她前面1個半鐘頭都好端端的，然後就突然受傷了。」

湯加諾維琪正要贏下比賽，她懷疑奧斯塔朋科假扮受傷來打斷她的氣勢。奧斯塔朋科返回賽場之後仍遭擊敗，賽後在網前大罵：「如果你認為我假裝受傷，你可以去問我的物理治療師。你的行為很差勁，差勁透了，你不懂得尊重人。」她掉頭離去時又說：「世上最糟的球員。」

奧斯塔朋科對媒體表示：「她根本不了解我受的傷，她憑什麼說那些話，況且任何運動員都有可能忽然受傷。」

男網球王喬柯維奇(Novak Djokovic)過去有幾次在戰局不利的時候會突然「身體不適」，叫暫停之後回來又很神勇地逆轉勝，或是乾脆不打了。奧斯塔朋科起碼還有回來打完比賽，而且也輸了，她可能是真的受傷。本屆溫網已經有小威廉絲(Serena Williams)等至少兩人在中央球場滑倒受傷而退賽。