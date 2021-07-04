美國籃協4日公布美國男籃出征東京奧運之前的5場熱身賽時間與對手，分別將跟奈及利亞、澳洲、阿根廷、西班牙等隊交手，其中跟澳洲交手兩次，美國男籃將於7日到19日期間，在拉斯維加斯舉辦訓練營與熱身賽，美國男籃12人與靶子隊17人名單也已公布。

美國男籃熱身賽具體賽程如下：11日上午8點出戰奈及利亞、13日上午8點面對澳洲、14日上午6點遭遇阿根廷、17日上午6點再遇澳洲、19日上午9點碰上西班牙，其中當屬美國出戰西班牙的熱身賽最受矚目，畢竟兩隊早在奧運多次對決。

籃網明星前鋒杜蘭特將是這支美國男籃的招牌球星，搭配利拉德、畢爾、拉文、哈勒戴、戴文布克、塔圖、米德頓、葛蘭特、卓雷蒙格林、洛夫、阿德巴約，除了缺少傳統中鋒型球員坐鎮，整體戰力相當傲人，其中得分能力更是驚人。

美國男籃在今年東京奧運預賽分在A組，同組對手包含法國、伊朗與資格賽晉級球隊(捷克或希臘)，將以分組第1身分晉級難度不高，接下來就看美國總教練帕波維奇如何利用所剩不多的時間整合，畢竟這也是帕總生涯最後1次執掌美國兵符。