警消將男子吊掛出來送醫。（葉書宏翻攝）

警消穿著防護衣進行救援。（葉書宏翻攝）

新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河，昨（3日）深夜11時許傳出溺水意外，一名39歲許姓男子與吳姓妻子及5名友人3日晚間11時許，相約前往新北市瑞芳區猴硐復興橋附近的基隆河岸處抓蝦，許男不慎溺水，警消獲報抵達時，許男已被友人救起，但已無生命跡象，經吊掛回路邊送醫急救仍宣告不治，詳細死因待進一步釐清。

據悉，許男為桃園人，昨晚間偕妻子及5名友人前往新北市瑞芳區猴硐復興橋、往三貂嶺方向約200公尺基隆河岸處抓蝦，疑因天氣昏暗、不熟悉現場地形，許男不慎溺水。

友人見狀連忙將他救回岸邊，但已無生命跡象，消防人員獲報前往救援，利用吊掛方式將許男救回路邊，緊急送往瑞芳礦工醫院急救，經急救後於今（4日）凌晨0時許仍宣告不治。

警方指出，該處並非市府公告封閉區域，詳細溺水原因正進一步釐清中。

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