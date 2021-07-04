1名網友前天深夜在住家大樓外的7樓遮雨棚上，發現有名女子蹲在上頭，嚇得他急忙報警，所幸該女子之後因遮雨棚破了大洞而摔進7樓陽台；警方事後表示女子是從8樓房間窗戶跳到樓下遮雨棚上，精神疑似不穩定，跌落陽台後不斷四處張望，不發一語且面無表情，事發影片曝光後網友紛紛嚇壞，直說「超像鬼片」。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，前天深夜他在住家外透聽到一聲巨響，往外看後，赫然發現有名女子蹲在高達7樓的遮雨棚上方，之後遮雨棚疑似承受不住重量破了個洞，女子才跌進7樓陽台內，原PO當下一邊錄影一邊報警，影片中該名子跌落至7樓仍待在原處不哭不鬧、神情相當恍惚。

女子從8樓房間窗戶跳到樓下遮雨棚上，精神疑似不穩定，跌落陽台後不斷四處張望，不發一語且面無表情，事發影片曝光後網友紛紛嚇壞，直說「超像鬼片」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友等到警方到來後才鬆一口氣，警方事後說明該女子是住在原PO家對面人家的女兒，已成年，當天女子是從8樓房間的窗戶逃出，並掉落在7樓遮雨棚上，最後才不慎摔落至7樓陽台，所幸最後並無意外發生，原PO也大喊「真是萬幸」。

不過該網友PO出的影片中，能清楚見到遮雨棚破了1個大洞，該摔落的女子蜷曲身體待在陽台角落，不時還會抬頭從破洞望向原PO，不說話也面無表情，不少網友看到紛紛嚇一跳，留言說「我第一個影片看好久，超像鬼片」、「有人被他抬頭看嚇一跳嗎」、「嚇死，晚上眼睛又反光」、「第一部影片的眼神，有點不對勁」，也有人建議對方快去看醫生，疑似神志不太清晰。

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