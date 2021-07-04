51歲女星葉全真出道多年從電影轉戰本土劇，因《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》晉升一姐，今年首挑戰偶像劇《戀愛是科學》，飾演事業有成、條件好的「三高女」，卻因疫情攪局劇組宣布暫時停拍。待在家的葉全真沒閒著，近日帶著媽媽去醫院接種疫苗，不忘分享整段過程，大讚場地規劃很好又有效率。

葉全真2日下午在臉書粉專透露早上帶媽媽去打疫苗，身為子女的自己終於能稍微安心，她也拍下當時的畫面，只見母女倆全副武裝，戴著口罩、護目鏡和防護面罩，抵達現場後，感受到院方提供的便捷服務，「不得不誇讚新光醫院規劃的施打場地與流程！空間開闊，人流動線控制得宜。自抵達現場至留觀結束，約莫只得四十分鐘光景。」文末，葉全真特別感謝醫護人員和醫院志工的協助。

文章曝光後，許多網友替葉全真感到開心，紛紛留言：「打到疫苗了好棒！希望趙媽媽（註：葉全真本名趙文君）身體一切安好」、「真的好棒棒餒，父母快接種真的會安心許多，規劃好，讓長輩們舒舒服服很重要呢！」、「疫苗打完後要多喝水」。

疫情期間，葉全真雖暫時沒拍戲，仍時常透過社群網站跟粉絲互動，六月底她表示替媽媽到醫院外領藥，雖然只花了半小時，仍熱到全身被汗水浸濕，一想到醫護人員得頂著高溫穿著密不透風的防護裝，讓葉全真萬般不捨，呼籲外界千萬別在疫情趨緩時掉以輕心。

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