男團B.T.O.D近來演唱夯劇《三隻小豬的逆襲》片尾曲〈曾諾的永遠〉，成績不錯，但因為受到疫情影響，B.T.O.D團員現在幾乎零收入，老闆陳功儒和昔日男團「Energy」團長葉乃文（牛奶）特地慰勞團員，發近六位數紅包給五位團員均分，為男團打氣。

B.T.O.D即使疫情下無法申請紓困，也期盼他們能倒吃甘蔗，團員們除了謝謝老闆們體恤外，也不忘感謝辛勞守護台灣的前線醫護、警護，雖然他們無法響應演藝圈前輩們捐贈物資，唯一能做的就是在家直播唱歌、跳舞運動，陪伴大家度過疫情。

B.T.O.D隊長淋雨和團員子賢在疫情間也不閒著，原本就是舞蹈老師的他們仍有在網路授課，而團員淇揚、Kenny、張龍則乖乖在家防疫。另，因錄製《綜藝大熱門》結緣的淋雨與陳漢典，互相欣賞的他們在疫情爆發前就會相約舞蹈教室練街舞，他們的淵源來自當初淋雨出道前的街舞團體HiZam上過節目，兩人擁有同樣的舞蹈興趣又曾接觸合作過，在這段時間則每週相約線上練舞，且因共同歡Popping舞風，時常切磋舞技。