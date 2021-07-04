台北市虎林街周邊爆確診，北市府今天在永吉國小啟動「虎林專案」，進行大規模篩檢，對此，民進黨台北市議員許淑華表示，虎林街確診是幾個禮拜前的事情，明明有時間可以做疫調、做匡列、做篩檢，台北市長柯文哲擺爛不做，捅出的婁子，還要里長來幫忙擦屁股，而且只給一天的時間就要造冊完畢。

北市府昨（3日）公布虎林街一帶的感染狀況，6月1日至7月3日，台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人，總確診人數30人；市府表示，將在永吉國小啟動「虎林專案」，進行大規模篩檢。

對於市府啟動「虎林專案」，許淑華昨在臉書發文表示，里長怒飆：「明天要快篩今天才要我造冊，這是在整死我們基層嗎？」許淑華痛批市府，是在製造恐慌？還是真的有問題？為何不說清楚講明白，從新聞公佈到現在，團隊跟里長搞的人仰馬翻，要求市府說清楚講明白？一個月內30名確診怎麼來，自己問了8個里的里長跟永春市場自治會會長大家都不知道有30位的確診者？

許淑華直言，篩檢是這樣篩的嗎？給一個里400個篩檢名額，要里長自己造冊、自己通知里民去篩檢，里長們整天都在協助里民預約疫苗施打，突然要里長們生出400人篩檢名單，搞得勞師動眾，重點是：疫調匡列篩檢明明是台北市政府的責任。

針對北市府昨公布信義區近三週的確診人數分別是13人、11人、4人，許淑華請問，柯文哲口中「虎林街熱區」的確診者究竟是什麼時候確診的？是本週這4人嗎？還是更早？柯文哲說6月1日到7月3日虎林街含鄰近巷弄總確診人數30人，「很顯然，他們確診是幾週前的事」！

北市個行政區確診數。(圖片摘自許淑華臉書)

許淑華批評，柯文哲明明有一個月的時間可以做疫調、做匡列、做篩檢，擺爛不做還好意思叫里長幫忙，而且只給一天的時間就要造冊完畢，里長無論是礙於壓力也好、出自於關心里民也罷，卻是想幫也不知道怎麼幫，柯文哲沒有肩膀承擔責任，捅出的婁子還要里長來幫忙擦屁股。她奉勸柯文哲，真的要勇於承擔責任，現在的問題就是里長已經不知道該怎麼造冊，甚至直接通知里民明天到現場排隊等候，這難道不會形成另一種群聚風險？

針對虎林專案引發的爭議，據綜合媒體昨報導，北市府發言人陳智菡表示，統一由各里長及市場自治會造冊，因預約狀況踴躍，篩檢將延長1至2日，直到做完為止，若有不周之處，會再檢討改進。