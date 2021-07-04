男子被逮獲群聚打麻將，還不忘把賭本藏進口袋，全遭員警錄下存證。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

5名男子疫情期間「手癢」難耐，偷偷群聚打麻將被查獲。高雄苓雅區一處檳榔攤遭人檢舉疑似打麻將，員警登門查緝時眾人企圖一轟而散，有人還佯裝買菸，通通遭錄影舉發，依傳染病防治法最重可處30萬元罰鍰。

「開門啦！」檳榔攤玻璃門刻意用綠色門簾遮掩，屋內民眾見警方上門、不斷敲門，一時間不知所措。開門時，一名男子故意手抓一包菸、竄出門口，強調「來買包菸不行嗎！」當場被警方喝斥留下。

警方入內發現，狹小的檳榔攤室內沒有其他家具，只擺著一張麻將桌和數張塑膠椅，牌桌上的牌來不及推倒，明顯可見剛剛才打得火熱，桌燈也來不及關。一名男子還以為警方沒發現，偷偷抽走麻將桌抽屜內的大把現金，過程全被員警身上的祕錄器錄下。

蕭姓屋主辯稱只是在家和朋友聊聊天，麻將桌只是擺在那邊又沒有用。陳姓男子更不斷向警方狡辯「我只是來買菸！」。員警一查，蕭男等5人都不是同住家人，其中3人更是沒戴口罩。

員警全程錄影蒐證後，依據傳染病防治法第37條規定，室內5人以上群聚，每人最高可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，此案最重可處至少30萬元罰鍰。員警現場依規定開立舉發單，並依傳染病防治法函報衛生局裁罰。

苓雅分局強調，三級警戒期間務必全力配合防疫政策，切勿心存僥倖，將持續針對室內群聚賭博或違法群聚者嚴正執法，防堵疫情破口產生。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363