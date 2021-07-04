根據《NBC Boston》記者曼尼克斯4日爆料，「綠衫軍」塞爾提克暫時沒有打算把主力後衛傑倫布朗擺上交易檯面，畢竟布朗還有不小的成長空間，問題是如果能用布朗去換到拓荒者後衛利拉德，或是巫師後衛畢爾，塞爾提克或許就會改變念頭。

「你不會為了交易傑倫布朗而交易傑倫布朗，」曼尼克斯表示，「因為傑倫布朗的表現太棒了，今年還首度入選了全明星賽，如果你看他的個人數據，基本上他在每個球季都有進步，他也才24歲而已，你絕對可以相信他還會繼續進步。」

「但我認為有那兩個名字，足以讓塞爾提克考慮交易傑倫布朗，」曼尼克斯表示，「一個是畢爾，他今年夏天能跟巫師續約，但他跟塔圖是兒時好友；另一個是利拉德，他的未來充滿變數，如果拓荒者決定交易他，塞爾提克就必須拿出布朗。」

事實上，傑倫布朗本季包含場均得分(24.7)、場均助攻(3.4)、投籃命中率(4成84)、三分命中率(3成97)等數據皆創生涯新高，要不是他在季末左手腕韌帶撕裂提前報銷，季後賽完全沒法上場，塞爾提克在今年季後賽首輪還不一定遭到籃網淘汰出局。