自小歌喉好被找去餐廳駐唱、12歲就簽約出道的女星李愛綺(原藝名：李嘉)，當年因未成年不能上電視跑宣傳，公司讓她到夜市發展，而得到「夜市小天后」稱號，她2010年參加《金曲超級星》比賽，再度證明自己的好歌喉，也因此結識伯樂陳建寧，助她勇奪第26屆金曲獎歌后，事業再登高峰，如今李愛綺與洋人尪、一雙子女過得幸福，她近日上節目透露，小時候家人不知聽了什麼坊間偏方，趁她洗澡時狂捏她胸部，說會讓胸部變大，莫名的經歷讓來賓都震驚不已。

年紀很輕就在演藝圈發展的李愛綺，長大後不但改了藝名，整個人風格也變了，走性感小野馬路線，2008年與洋人老公Duke結婚，升格人妻、人母這麼多年來，仍舊維持性感臉蛋與火辣身材，最近李愛綺卻在節目上表示，還是少女時，媽媽比她本人還在意她的身材發育，為此會一直偷捏她乳房。

李愛綺在《11點熱吵店》中吐露，小時候媽媽會趁她洗澡，動不動就捏她乳頭，她很尷尬，就出聲阻止媽媽這樣做，沒想到媽媽沒停手，還說：「現在趁發育之前這樣捏，胸部就會變大」，讓現場眾人聽了直搖頭，表示沒聽過這種說法，「完全就是農業社會的思想」。

同樣受邀上節目的美女中醫師吳明珠則解析，在中醫的角度，胸部要發育跟脾胃吸收有關，如果想追求豐滿胸部，不如透過按穴道或按摩來促進，捏乳頭很可能會因過度刺激而長不高，甚至影響女性器官過早發育，反倒太快進入衰退期。