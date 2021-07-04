美國含有瘦肉精的豬肉今年起開放進口台灣後，讓台灣民眾「聞豬色變」，儘管行政院多次承諾學校等單位禁止使用萊豬，但仍不免讓民眾擔心；近日台美TIFA展開談判，台北市議員羅智強指出，蔡英文政府恐怕成受不了美國的壓力，讓萊豬進入校園。

羅智強今(4)日在臉書發文指出，台美第11屆TIFA會議落幕，美方壓力接踵而來，美國貿易代表署USTR會後表示，會談中雙方承諾將加強接觸，以解決美國牛豬肉業者所面臨的市場准入壁壘等貿易問題。

羅智強指出，蔡政府恐怕扛不住TIFA壓力，讓萊豬進入校園。(圖翻攝自羅智強臉書)

羅智強表示，換言之，美國的說法就等於預告將進一步為萊豬進口排除路障，倘若年底公投未過，「民進黨所承諾的：萊豬不進校園、軍隊、警消、榮家等都將跳票！」

事實上萊豬進校園這件事，民進黨早埋下伏筆。羅智強指出，去年家長團體要求修法明訂禁止含瘦肉精肉品、再製品進入校園，在野黨也提案全力支持，但在民進黨人數優勢下，學校衛生法、中小學營養午餐採購契約規範，明訂禁用萊豬的相關修法都遭綠委悍然封殺！稱學校衛生法已明訂校園膳食優先採用在地產品，教育部也已要求各級學校供膳一律採用國產豬肉。

但民進黨的話何時能信？國防部也曾宣示國軍優先使用國產食品，卻被爆出國軍副食出現「外包標台豬，內裝標美豬」的肉排，國防部更早在去年2月就開始採購美豬。

羅智強表示，民進黨去年力擋學校衛生法修法就被認為事有蹊蹺，如今又在TIFA談判中立下城下之盟，承諾解決萊豬市場壁壘，怎不令人質疑，將為萊豬進入校園開綠燈？民進黨不僅不購買目前唯一可施打於18歲以下的BNT疫苗，讓青少年面臨無疫苗可打的險境，對萊豬進入校園，更眼見無法把關，天底下豈有這種政府！