艦隊分署台中海巡隊查獲大陸漁船越界捕魚。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

大陸籍「閩」字號漁船3日出沒彰化芳苑外39浬處，艦隊分署台中海巡隊獲報後前往查處，發現該越界漁船以流刺網捕魚，船上漁獲約3公斤均依法海拋，海巡隊帶回大陸籍張姓船長等6人偵辦，經檢測結果PCR為陰性。

台中海巡隊昨日早上6時許獲報指出，於彰化芳苑外39浬處，有大陸漁船出沒，立即派遣線上PP10060巡防艇馳赴現場。

台中海巡隊發現1艘大陸籍越界「閩」字號漁船以流刺網方式作業中，隨即依法登檢，經清查船上計有大陸籍49歲張船長等6人，船上漁獲約3公斤均依法海拋。

另查該船於2日23時，自福建省大山乍港出港，陸船非法越界事實明確，爰依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將該船及含船長等6員押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

由於目前嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。

本次扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫均正常，唯張姓船長有輕微咳嗽症狀，經報請疾病管制署中區管制中心台中港辦事處指導：進港後隨即由救護車送往梧棲「童綜合醫院」實施COVID-19快篩，經檢測結果PCR為陰性，另經清艙並無發現豬肉及其製品，仍由本隊實施人船消毒工作，以防疫病境外移入。

台中海巡隊表示，夏季海象轉好，常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，終於7月3日順利查獲陸船越界案件，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。同時也呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。