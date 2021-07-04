大陸女星高圓圓以出眾氣質和亮麗的外型，成為許多人心中的女神代表，天生麗質的高圓圓，私下狀態也相當俏麗，她昨（3日）就在微博曬出遊照，頭戴草帽的高圓圓、低頭沉思的模樣超氣質，下一張則是高圓圓對著鏡頭露甜笑，女神舉手投足依舊魅力十足。

高圓圓昨在微博曬一系列出遊照，並發文寫下：「雨後的上海 好吃好玩」，照片中，高圓圓頭戴草帽、身穿白色蓬袖上衣與寬鬆藍色長裙入鏡，她俏皮地與行道樹拍照、坐在展地椅子上休息，女神全程都零偽裝，親民又接地氣。

野生高圓圓現身上海街頭。（圖／取材自高圓圓微博）

拿下帽子的高圓圓雖然頭髮凌亂，但仍無損女神的優雅氣質。（圖／取材自高圓圓微博）

戴著草帽的高圓圓低頭沉思的模樣超氣質，而下一張是高圓圓和友人開心玩自拍，拿下帽子的高圓圓雖然頭髮凌亂，但仍無損女神的氣質，41歲高圓圓顏值逆天，她膚質白皙、五官俏麗，整體狀態相當不科學。

其實高圓圓私下相當親民又敬業，近期忙拍戲的她，為了詮釋面臨家庭、工作兩頭燒的律師，高圓圓不只改變自己的招牌黑髮，甚至還提早染髮，好讓自己適應髮色、融入角色，高圓圓也在微博寫下：「陳律師，你好」，不難看女神對角色的高度重視與期待，而陸網還曝光高圓圓在拍戲過程中，親切和工作人員溝通，高圓圓不僅講話有禮貌、語氣溫柔，且總是笑臉迎人，更顯女神的超強親和力，高圓圓不愧是演藝圈中人氣很夯的氣質女神。