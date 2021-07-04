51歲港星陳慧珊曾是TVB「四大花旦」之一，2015年約滿後轉戰幕後擔任節目監製，近日有網友發現，她在深圳擔任英文老師，消息一出立刻引起熱議。

據港媒報導，深圳某英語培訓機構官網中，出現陳慧珊的頭像和名字，她是特約講師，簡介還註明她為美國波士頓學院傳理系、香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播。

陳慧珊昔是TVB首席當家花旦。(圖／翻攝自微博)

其實2012年時，該機構就曾發文宣布陳慧珊正式受邀成為英語資深教育顧問，而不少網民得知消息後，也表示相當敬佩，更紛紛留言想成為她的學生，但消息還未經陳慧珊本人證實。

陳慧珊當年是TVB首席當家花旦，演過不少膾炙人口劇集，如《鑑證實錄》、《妙手仁心》、《衝上雲霄》等，曾連續3年當選壹週刊舉辦的《壹電視大獎》「十大電視藝人」第一名。

2006年她在美國秘密結婚，嫁給多年好友兼經紀人鍾家鴻，隔年生下一女，之後 一度把重心放在家庭，但因老公公司經營不善破產，2012年復出拍戲，2015年約滿後轉戰幕後擔任監製。而持續進修的她，在香港大學取得碩士學位後，目前繼續攻讀博士學位。